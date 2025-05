Windsurf giovanile, la palermitana Francesca Salerno vince l’argento mondiale a Torbole

Tredici le regate per assegnare il titolo nell’under 19 e Francesca Salerno, seguita dai tecnici federali e dal suo allenatore al Lauria, Armando Udine, ha mostrato fin dalla prima prova una gran verve. Per le piazzamenti costanti tra le prime cinque e non è mai andata oltre l’ottavo posto, poi scartato. E poi il secondo posto nella medal race odierna al termine di un intenso testa a testa con Medea Falcioni che ha dominato la scena. L'anconetana ha vinto l'oro chiudendo la classifica quota 11 (scarti esclusi) mentre la palermitana ha raccolto 37 punti. La turca Nurhayat Cuven ha chiuso il podio con 56.

Nello specchio d’acqua del lago di Torbole, in Trentino Alto Adige, la surfista del Lauria, 18 anni, ha conquistato il secondo posto nella rassegna iridata, ossia agli International Games Youth e Junior, riservata alla categoria under 19 e 17 nella tavola olimpica IQFoil. Alla kermesse hanno partecipato oltre cento concorrenti.

Sempre tra le under 19, buoni piazzamenti per Sara Mangione del Cv Sferracavallo, undicesima assoluta, per Chiara Catania e per Benedetta Cirino, anche loro del Lauria, rispettivamente, ventunesima e ventitreesima.