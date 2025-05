Dal 12 al 14 maggio il Giro di Sicilia fa tappa a Palermo: 200 auto d’epoca sfilano in città

Parte domani (lunedì 12 maggio) a Palermo l'edizione numero 34 del Giro di Sicilia, rievocazione della storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. La manifestazione, intitolata quest’anno La Sicilia dei Florio, è organizzata dal Veteran Car Club Panormus con il presidente Nino Auccello.

Oltre 200 auto d’epoca - Bugatti, Porsche, Jaguar, Lancia, Maserati, Alfa Romeo - provenienti da tutta Italia, Europa, Stati Uniti e Giappone, si ritroveranno dalle 10 al Golf Club Palermo (Villa Airoldi, piazza Leoni) per registrazione e verifiche. Nel pomeriggio, gli equipaggi si sposteranno a Mondello: da lunedì 12 a mercoledì 14 maggio, dalle 9 alle 16, viale Regina Elena sarà chiuso al traffico (tra via Glauco e via Anadiomene) per l’esposizione delle vetture davanti alle Terrazze del Charleston.

Sempre domani, alle 16, la carovana raggiungerà Monte Pellegrino per una visita culturale al Santuario di Santa Rosalia. Per consentire il passaggio, via Pietro Bonanno sarà chiusa al traffico dalle 16 alle 19 nel tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la spianata del Santuario.