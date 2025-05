Palermo, il calendario regala un assist: il destino si decide al Barbera

Gli ultimi 180 minuti della stagione regolare valgono un’intera annata. Il Palermo, insieme ad altre sette squadre, è immerso nella corsa serrata ai play-off: due partite che possono spalancare le porte verso la possibilità di continuare a giocarsi le proprie carte per un sogno chiamato Serie A.

Il meccanismo è noto: Spezia e Cremonese, attualmente terza e quarta in classifica, entreranno in gioco direttamente dalle semifinali, mentre le formazioni classificate dal quinto all’ottavo posto si affronteranno in un turno preliminare in gara secca, ospitato dalla squadra con il miglior piazzamento. In caso di parità, compresi supplementari, a passare il turno sarà proprio la formazione di casa.

Attualmente, la Juve Stabia sembra aver messo una seria ipoteca sul quinto posto con 54 punti e due gare interne da affrontare contro Reggiana e Sampdoria che, almeno sulla carta, appaiono ampiamente alla portata. Più incerto il cammino del Catanzaro, sesto con 49 punti, atteso da due trasferte difficili: la prima contro un Sassuolo già promosso ma ancora competitivo, la seconda a Mantova contro una squadra in piena lotta salvezza.