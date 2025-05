Roma Masters 1000, incrocio da sogno per Cinà: se batte Navone affronta Sinner al secondo turno

Definiti, infatti, i sorteggi e gli accoppiamenti dei due tabelloni della kermesse. Tra gli uomini, Cinà affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 99 della classifica Atp. Chi passa affronterà Jannik Sinner, numero 1 al mondo, che rientra dopo il periodo di squalifica. Insomma, una ribalta mediatica ancora maggiore rispetto a quella già attuale e non indifferente ma anche un sogno, quello di sfidare il miglior giocatore, a Roma. Il talento palermitano che si è comportato molto bene negli ultimi tornei disputati, dovrà comunque fare un’impresa visto che affronterà un avversario più esperto e in top 100.

Imprese non solo il passaggio al secondo turno al Roma Masters 1000 e Wta 1000 ma anche per regalarsi il sogno di affrontare il rientrante Jannik Sinner, numero uno al mondo, e la stella Jasmine Paolini. I tennisti palermitani Federico Cinà e Giorgia Pedone, al tabellone principale del prestigioso torneo del Foro Italico grazie alla wild card, ci proveranno.

Al femminile, invece, Giorgia Pedone se la vedrà con la mancina neozelandese Lulu Sun, numero 46 Wta. Anche in questo caso, chi vince si regalerà una sfida importante: al secondo turno affronterà Jasmine Paolini, la numero 1 italiana e 5 al mondo. Per la ventenne palermitana un match di prestigio, come del resto la presenza nel tabellone principale.

Solo in serata si sapranno le date degli incontri dei palermitani al primo turno dei Roma Masters 1000. In bilico tra domani e mercoledì 7 maggio.

Qualificazioni

Niente da fare, invece, per Anastasia Abbagnato che nel primo turno del torneo di qualificazione al main draw è stata sconfitta in 2 set (6-1 6-4) dalla trentaquattrenne olandese Arantxa Rus, 103 del ranking Wta. Rammarico per la palermitana che nel secondo set era avanti 3 giochi a 1.

Gabriele Piraino, infine, giocherà in giornata con Chun Hsin Tseng, di Taipei, numero 98 Atp.