Pallavolo giovanile, Palermo e Messina vincono il Trofeo dei Territori

Tanto equilibrio nella finale maschile tra Palermo e Catania. Le due squadre si ritrovano 24 ore dopo la sfida del girone eliminatorio, vinta da Catania per 2-1. Ed è un botta e risposta che infiamma sia il pubblico locale che quello di fede catanese. Tante famiglie in tribuna, ma anche le selezioni che hanno partecipato all’edizione.

Servono i vantaggi nel primo set. Palermo e Catania collezionano set point. Al quarto tentativo l’ace etneo vale il 31-29. Nel secondo parziale Palermo trova la reazione giusta ed il parziale di 15-8 scava un solco irrecuperabile tra le due selezioni. Per Palermo arriva il 25-14 che mette riequilibra la finale.

La selezione locale va avanti 10-6 anche nel terzo set e raggiunge il massimo vantaggio di sette lunghezze. Catania forza in battuta, assesta il contrattacco. Punto dopo punto riesce a rimontare vincendo, al quarto tentativo, 27-25. Palermo porta la contesa al quinto, vincendo a il set 25-18.

Nel quinto set, sull’onda dell’entusiasmo, Palermo pigia sull’acceleratore vincendo il Trofeo dei Territori (15-8) con la vittoria dedicata a Matteo Alamia, che si era infortunato durante il riscaldamento.

Messina centra il bis al femminile

Grande entusiasmo per la finale, remake della passata stagione tra Messina e Catania che finisce in tre set per le peloritane. Parte bene la compagine della città dello Stretto, che si porta avanti 8-6. Poi tra le due squadre regna l'equilibrio fino al 15 pari. L’altalena di emozioni prosegue fino al 20-20. Messina allunga nel finale (23-21), ma Catania reagisce e ristabilisce la parità (23-23). Al primo tentativo, Messina chiude il set con un muro vincente (25-23).

Nel secondo parziale, la rappresentativa peloritana prende subito il largo (11-4): il break si rivela decisivo e consente a Messina di aggiudicarsi anche il secondo set (25-12). Nel terzo parziale la storia non cambia: le peloritane, guidate da Nicola D’Andrea (stesso staff della passata stagione con Agnese Prinzivalli assistente, Giovanni Russo dirigente), piazzano un altro break che vale l’11-4 e conducono fino alla fine. A Messina va anche il Memorial Salvio Di Pietra, dedicato allo storico presidente regionale della Federvolley.

Premi speciali

Miglior giocatore: Marco Provenza (Palermo). Miglior alzatore: Andrea Pagano (Palermo). Miglior schiacciatore: Leandro Garilli (Catania). Miglior centrale: Giovanni Cocco (Catania). Miglior libero: Alessandro Caragliano (Messina).

Miglior giocatrice: Sofia Rossini (Messina). Miglior alzatrice: Sofia Rossini (Messina). Miglior schiacciatrice: Giorgia Longo (Messina). Miglior centrale: Cristina Guercio (Catania). Miglior libero (Alessandra Salgado).

Locandro: «Grandi risultati»

Il presidente della Fipav Sicilia, Antonio Locandro commenta: «È stato un Trofeo dei Territori che ha confermato come, facendo sistema, si possano ottenere grandi risultati. Organizzare un evento distribuito su quattro comuni - Cefalù, Trabia, Termini e Lascari - ne è stata la dimostrazione, nonché una solida base per il futuro. È stata anche l’occasione per ritrovarsi, discutere progetti e idee per il bene della pallavolo siciliana. In questa cornice si sono svolti un consiglio regionale, una consulta dei presidenti, una riunione per gli arbitri, e si è fatto anche il punto della situazione sull’attività di qualificazione regionale».