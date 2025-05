Università di Palermo, al via «The Week of the Florio»

Al via «The Week of the Florio», l’evento culturale organizzato dall’Università degli Studi di Palermo in occasione della 109ª edizione della storica gara automobilistica Targa Florio.

La manifestazione culturale si svolgerà dal 5 al 10 maggio e rappresenta un’occasione unica per approfondire l’aspetto storico, artistico e culturale che affianca la tradizionale competizione sportiva.

Il cuore pulsante di questa settimana sarà il campus di viale delle Scienze, che fungerà da quartier generale della competizione automobilistica, dall’8 al 10 maggio, ma che sarà anche il palcoscenico del ricco calendario di appuntamenti culturali e formativi.

Si parte lunedì 5 maggio. Alle ore 9:30, presso il dipartimento di Ingegneria, si terrà l’incontro “I Florio e le grandi famiglie nella letteratura”, con la professoressa Clotilde Bertoni che dialogherà con la scrittrice Stefania Auci; alle ore 10:30, all’Aula Magna di Architettura, si approfondirà l’impatto artistico che ha avuto lo stile Liberty in Sicilia con “I Florio e l’architettura”.