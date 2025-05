Tennis, i palermitani Piraino e Abbagnato iniziano le qualificazioni ai Masters 1000 di Roma

Il Masters 1000 di Roma scalda i motori con le partite di qualificazione. Domani, lunedì 5 maggio, due palermitani in gara proveranno a superare i rispettivi avversari per entrare nel tabellone principale del prestigioso torneo capitolino. Si tratta di Gabriele Piraino e di Anastasia Abbagnato.

Il giocatore tesserato per il Ct Palermo è arrivato alle qualificazioni vincendo il torneo di pre-qualificazioni dopo aver superato nella finale di ieri alla Supertennis Arena, Samuele Pieri 1-6 6-3 6-4.

Nel primo turno delle qualificazioni, quindi, Piraino affronterà domani, lunedì 5 maggio, alla Grand Stand Arena il tennista di Taipei Hsin Tseng numero 98 delle classifiche mondiali (già ex 83 Atp).

In caso di vittoria dovrà affrontare un altro match per avere accesso al tabellone principale. La partita è la quinta a partire dalle 10 e quindi non è stato definito l'orario.

Anastasia Abbagnato, invece, sfiderà alle 10 al campo Pietrangeli con la olandese Arantxa Rus, numero 93 Wta (ed ex 43 al mondo).

La palermitana ha ottenuto la wild card dopo aver raggiunto le semifinali al torneo di pre-qualificazioni dopo le affermazioni a spese di Chiara Girelli, Isabella Serban e Federica Di Sarra. Anche nel 2024 aveva preso parte alle qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia uscendo però subito sconfitta.