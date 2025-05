Pronostici rispettati alla XXIV Maratonina di Terrasini, vincono Nzikwinkunda e Camporesi

Onésphore Nzikwinkunda e Chiara Camporesi vincono la XXIV edizione della Maratonina di Terrasini, che si è corsa in mattinata. La manifestazione, organizzata dall’Asd Media@ con il patrocinio del Comune di Terrasini, era valida anche come Campionato Regionale di Società Assoluto e come seconda prova del circuito Mare e Monti

L'atleta del Burundi, tesserato con l’Asd Sicilia Running Team, firma il bis dopo l’affermazione del 2023. Gara senza storia per Nzikwinkunda (quarto quest’anno alla Stramilano), che ha condotto in solitaria dall’inizio alla fine, chiudendo in 1h07'33". Seconda piazza per il giovane Alessio Azzarello (Universitas Palermo) con il tempo di 1h15'17", seguito dal partinicese Giovanni Soffietto (vincitore di cinque edizioni a Terrasini) che ha completato il podio in 1h17'07".

Tra le donne, dominio netto per Chiara Camporesi (Dinamo Running), vincitrice lo scorso ottobre dell’Half Marathon Perla del Tirreno di Cefalù. Per la trentanovenne romagnola, trionfo con il crono di 1h27'53".

«Percorso stupendo - ha commentato a caldo - con una veduta mozzafiato sul golfo di Terrasini e i suoi faraglioni. Vincere è sempre bello, oggi lo è stato ancora di più».