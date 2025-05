Domenica si corre la XXIV Maratonina di Terrasini, al via 700 atleti: due 93enni alla 7 chilometri

La mezza maratona sarà valida come campionato regionale di Società Assoluto e come seconda prova del circuito Mare e Monti. La 7 km sarà invece inserita nel circuito BioRace.

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi del podismo siciliano: domenica 4 maggio si correrà la XXIV edizione della Maratonina di Terrasini, organizzata dall’Asd Media@ sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio del Comune in provincia di Palermo.

Lo start per tutte le distanze è previsto per le 8,30, da Piazza Falcone e Borsellino.

I favoriti

Favorito d’obbligo il keniano Onésphore Nzikwinkunda, già vincitore a Terrasini nel 2023. Tesserato per la Sicilia Running Team, Nzikwinkunda vanta numerosi successi: nel 2018 ha vinto il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono e, lo scorso anno, ha chiuso quarto alla Stramilano. Sempre nel 2018 ha fatto registrare il suo personal best nella mezza maratona di Foligno, con un tempo di 1h02’15”.

In gara anche Giovanni Soffietto (Universitas Palermo), partinicese e autentica leggenda della manifestazione, con cinque vittorie tra il 2002 e il 2006.

In campo femminile, favorita è la romagnola Chiara Camporesi (Dinamo Running), vincitrice lo scorso anno, della Half Marathon Perla del Tirreno di Cefalù e terza alla recente Half Marathon di Prato, con il personale di 1h24’30”. Occhi puntati anche su Simona Sorvillo, reduce dal secondo posto alla Marsala Marathon e già due volte vincitrice a Terrasini, l’ultima lo scorso anno.

Numeri e curiosità: quasi 700 al via, due novantréenni al via

A rendere ancora più prestigiosa l’edizione 2025 è il numero degli iscritti: 688 atleti al via, di cui 152 donne e 530 uomini. In particolare, saranno 292 a correre la mezza maratona.

Saranno dieci le nazioni rappresentate, inclusa l’Italia, con partecipanti provenienti anche da Stati Uniti, Paraguay e Venezuela.

Due gli atleti meno giovani al via, si tratta di Francesco De Trovato e Antonino Macaluso, entrambi hanno 93 anni e correranno la 7 km.

Tra le donne, la più esperta sarà Rosa Calabrese, 75 anni, anche lei impegnata sulla 7 km. I più giovani in gara sono Giovanni Mercurio (19 anni) e Marta Codina (22 anni), quest’ultima al via della mezza maratona.

Tra le curiosità: Danilo Girgenti e Vincenzo Frenda festeggeranno il compleanno correndo. Saranno 79 le società presenti, con Palermo Running in testa per numero di iscritti ben 40, seguita da Amatori Palermo, Polisportiva Team F. Ingargiola (36 atleti), Polisportiva Pegaso Athletic (33) e Club Atletica Partinico (31). Sono 109 gli atleti tesserati con RunCard.

L’albo d’oro

Sfogliando l’albo d’oro della Maratonina di Terrasini emergono nomi che hanno fatto la storia del podismo siciliano: su tutti Giovanni Soffietto, cinque volte vincitore, e Liliana Canzoneri, quattro successi al femminile. Tra gli uomini si ricorda anche il marocchino Adil Lyazail, con quattro vittorie. Al femminile spiccano i tre successi consecutivi (2021, 2022, 2023) di Maria Grazia Bilello.

Nel 2024, a salire sul gradino più alto del podio furono Soumaila Diakite e Simona Sorvillo.

La Maratonina di Terrasini è anche la storia di due figure centrali nell’organizzazione: Pino Sutera, indimenticato ideatore e anima della manifestazione, e Rocco Abbate, colonna logistica ed esempio di passione sportiva.

Sabato 3 maggio si disputa Correndo per Terrasini

Ad aprire ufficialmente il weekend podistico sarà Correndo per Terrasini, manifestazione dedicata ai giovanissimi, in programma nel pomeriggio di domani, sabato 3 maggio.

Al via le categorie Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e, impegnate in varie distanze in base all’età. La riunione di giuria e concorrenti è fissata per le 15 presso l’Anfiteatro della Villa a Mare di Terrasini.