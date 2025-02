«La 100 km del Parco della Favorita»: chiusure e divieti per domani, domenica 23 febbraio

Domani, 23 febbraio, gli amanti del ciclismo si daranno appuntamento per “La 100 km del Parco della Favorita”, la gara che attraverserà il polmone verde di Palermo. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato un’ordinanza con una serie di chiusure al traffico e divieti di sosta, che interesseranno l’area del Parco della Favorita dalle 8.30 alle 13.30, salvo eventuali proroghe fino al termine della manifestazione.

Le strade chiuse al traffico

Durante la gara, sarà vietato il transito veicolare nelle seguenti strade:

Via Case Rocca : intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante .

: intero tratto tra . Viale Diana : nel tratto compreso tra la stradella di collegamento tra viale Diana e viale Ercole (altezza Piazzale dei Matrimoni) e viale Margherita di Savoia .

: nel tratto compreso tra la (altezza Piazzale dei Matrimoni) e . Viale Ercole : intero tratto.

: intero tratto. All’interno del Parco della Favorita : chiusura del tratto compreso tra la fontana d’Ercole e viale Duca degli Abruzzi .

: chiusura del tratto compreso tra la . Viale Regina Di Savoia : chiuso il tratto tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino .

: chiuso il tratto tra . Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio: strade senza uscita allo sbocco su viale Margherita di Savoia, con accesso consentito solo ai residenti.

Divieto di sosta

Il divieto di sosta sarà in vigore su entrambi i lati delle strade interessate, negli stessi orari della chiusura al traffico (8.30 - 13.30).