Pallanuoto femminile, in A1 c'è il derby etneo tra Ekipe Orizzonte e Brizz

Torna in vasca la massima serie di pallanuoto femminile con le partite della dodicesima giornata. Sabato 8 febbraio alle 17 alla piscina di Nesima a Catania va in scena il derby siciliano tra le campionesse d'Italia dell'Ekipe Orizzonte e le acesi della Brizz.

Una partita che mantiene sempre un fascino particolare, al di là degli obiettivi stagionali delle due formazioni che sono diametralmente opposti: le rossazzurre lottano per lo scudetto e sono attualmente in seconda posizione con 27 punti mentre le acesi stazionano in penultima piazza a quota 6.

L’Ekipe Orizzonte, che oggi ricorda più che mai con emozione Giuseppe La Delfa a un anno dalla sua prematura scomparsa, vuole affrontare il match con la giusta determinazione anche per prepararsi al meglio alle prossime partite previste sia in campo nazionale che internazionale.

La classifica

Sis Roma 30 punti; Ekipe Orizonte 27; Rapallo Pallanuoto 24; Plebiscito Padova e Trieste 22; Cosenza 15; Bogliasco 10; Lazio 7; Brizz 6 e Vela Nuoto Ancona 0.