Pallanuoto, A1: il Telimar resiste due tempi ma vince il Brescia

Il Telimar Palermo lotta e resiste per due tempi, prima di cedere all’An Brescia, una delle migliori squadre del campionato di A1 di pallanuoto. Un match disputato alla piscina comunale «Pietro Giliberti» di Terrasini. Finisce 5-12, ma il divario viene costruito dai Leoni solo nel terzo parziale, con un break di 6 a 0, dovuto anche alle tante espulsioni contro fischiate dalla coppia Alfi e Scappini, che hanno portato alle uscite per limite di falli di ben tre giocatori palermitani in poco più di metà gara.

«Siamo stati bravi nella prima parte del match - commenta a caldo il capitano e centroboa, Francesco Paolo Lo Cascio - a contenere le loro ripartenze e soprattutto a muoverci bene sul loro pressing veramente asfissiante. Il mister voleva questo tipo di approccio, siamo stati aggressivi dall’inizio alla fine. Abbiamo incontrato un grande Brescia».

«Una partita giocata con questo piglio - conclude Marcello Giliberti, presidente del Telimar - e con questa intensità sarà certamente utile in ottica di preparazione per il prossimo match in trasferta contro la De Akker Bologna. Sono certo che, giocando così da qui alla fine del campionato, faremo bene».