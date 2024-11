Tennis A1: Messina in corsa per la semifinale, Palermo salvo

Un’altra domenica d’oro per le squadre siciliane maschili impegnate nel torneo nazionale di A1. Hanno vinto sia il Ct Vela Messina che il Ct Palermo. I campioni d’Italia hanno sconfitto 4-2 il Sinalunga, avversari battuti nell’ultima finale scudetto.

I peloritani hanno perso solo due singolari, Giorgio Tabacco ha ceduto in tre set, Melzer in due; poi affermazioni negli altri singolari (grazie a Fausto Tabacco e ad Egea) e nei due doppi (con le coppie Melzer-Fausto Tabacco ed Egea-Giorgio Tabacco). Successi ottenuti con cuore, grinta e passione, che proiettano il Ct Vela Messina al secondo posto del girone, con 9 punti a una sola lunghezza dalla capolista, il Tc Crema, che domenica prossima, nell’ultima e decisiva giornata, giocherà proprio nella città dello Stretto.

Sorride anche il Ct Palermo (nella foto la squadra al completo) , che vince fuori casa per 4-2 sul cemento indoor di Massa Lombarda, conquistando così, matematicamente, il diritto di restare in serie A1 anche per il 2025 senza dover ricorrere ai play out. Nei singolari Salvatore Caruso ha regolato agevolmente Lorenzo Rottoli e Alessandro Giannesi ha superato senza patemi il giovane Pietro Ricci, mentre Gabriele Piraino ha beneficiato del ritiro di Francesco Forti.