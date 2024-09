Palermo, da giovedì a domenica la Coppa degli Assi al campo ostacoli della Favorita

Prenderà il via giovedì 26 settembre l'edizione numero 39 della Coppa degli Assi, in programma al campo ostacoli La Favorita. La competizione, di cui il Giornale di Sicilia è media partner, è articolata in quattro giornate, sino a domenica 29, con prove sia al mattino sia al pomeriggio.

Complessivamente si disputeranno 27 gare (11 sul campo in erba), la più importante delle quali è prevista per domenica pomeriggio: il Gran Prix Coppa degli Assi-FEI Longines Ranking Group C, dotato del montepremi più elevato (80mila euro), con altezza degli ostacoli a 1,50 metri (gara del CSI 3*).

Le altre prove saranno valide per i CSI da 1 e 2 stelle (con altezza degli ostacoli crescente, disegno del percorso di gara e tipologia di competizione, che può essere a due fasi o a tempo), con montepremi - compresi tra 500 e 28.200 euro per singola gara - il cui valore indica il livello di difficoltà della competizione. Complessivamente saranno impegnati oltre 400 binomi, tra amazzoni e cavalieri, provenienti da nove Paesi europei, inclusa l’Italia, alcuni dei quali gareggeranno, nelle diverse competizioni, anche con cavalli differenti per età, genere e caratteristiche.