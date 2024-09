Morto a 39 anni l'ex nazionale Costa d'Avorio Sol Bamba: aveva giocato anche nel Palermo

L’ex difensore ivoriano e nazionale Sol Bamba è morto all’età di 39 anni. Aveva giocato anche nel Palermo che su X «con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa».

Formatosi in Francia, al Paris Saint-Germain, ha giocato anche nel Leicester, in Inghilterra, nel Trabzonspor, in Turchia, e con la squadra rosanero in cui aveva collezionato una sola presenza nella stagione 2014-2015. Il difensore centrale ha raccolto una cinquantina di presenze con la Costa d’Avorio, partecipando anche ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008 e alla Coppa delle Nazioni Africane nel 2012. Negli ultimi anni aveva combattuto contro il cancro e ripreso a giocare nel 2021, poi sui era ritirato definitivamente nel 2023. Quest’anno stava lavorando come tecnico con la squadra turca dell'Adanaspor. «Con grande tristezza abbiamo appreso della morte della leggenda del club Sol Bamba», ha scritto su X il club gallese del Cardiff dove l'ivoriano aveva militato per 5 anni e ricperto anche il ruolo di vice allenatore.