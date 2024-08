Nome nuovo per l'attacco del Palermo. Il ds rosanero De Sanctis starebbe per definire la trattativa per portare in Sicilia Jeremy Le Douaron. Attaccante del Brest, è un classe '98 che prenderebbe il posto di Allende, attaccante argentino la cui trattativa è sfumata nel pomeriggio di ieri.

In giornata sono previste novità sulla tipologia di accordo e l'arrivo a Palermo per le visite mediche di rito.