Alla regata Palermo-Montecarlo anche la barca della legalità Azimut, dedicata a don Pino Puglisi con tre vele speciali realizzate nell'ambito del progetto Rosalia 400, sostenuto dall'amministrazione comunale in sinergia con il Circolo della Vela Sicilia e la Fondazione Sicilia.

«Questa imbarcazione ha impreziosito la XIX edizione della regata Palermo-Montecarlo, fra le più rinomate competizioni d’oltremare del Mediterraneo - afferma Alessandro Anello, assessore allo Sport e al turismo del Comune di Palermo -. L'allestimento sull'imbarcazione confiscata alla criminalità per traffici di immigrazione clandestina e affidata alla Lega Navale di Palermo nel 2014 per le proprie attività sociali ed ambientali, oltre a celebrare Santa Rosalia, patrona di Palermo, nei 400 anni dal ritrovamento delle spoglie mortali, simboleggia una città che punta sul turismo sportivo come strumento di promozione per attrarre investimenti e visitatori dall'Italia e dall'estero, specialmente in occasione di vetrine straordinarie come nel Principato di Monaco».