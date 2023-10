Mezza maratona di Palermo, al via c’è anche Irabaruta

Si corre domani con partenza e arrivo all’antico stabilimento di Mondello la decima edizione della Palermo International half marathon trofeo Nissan Comer sud. Il via sarà dato alle 9,30: circa 1.400 gli atleti che si presenteranno alla partenza della mezza maratona e delle due prove da 9,5 chilometri agonistica e non competitiva. Il percorso porterà i corridori in Favorita, poi a piazza Vittorio Veneto, quindi a percorrere tutta via Libertà fino al teatro Politeama dove faranno il giro di boa per tornare verso Mondello.

In campo maschile ha dato conferma della sua partecipazione il burundese Olivier Irabaruta, tre partecipazioni alle Olimpiadi alle spalle, tesserato con la Quercia Trentingrana, vincitore della gara di Palermo nel 2021 con il tempo di 1h04’15".

Irabaruta si unisce al novero dei favoriti con il suo connazionale Leonce Bukuru della Cosenza K42 e il keniano della Libertas Orvieto Kisorio Hosea Kimeli. Per tutti nel mirino c’è il primato della manifestazione che resiste dal 2019 e appartiene al keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1h02’29».

Tra le donne la sfida per la vittoria dovrebbe essere una questione a due fra le keniane Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello e Nancy Kerage Kerubo dell’Acsi Campidoglio Palatino.

Lungo il percorso tre gruppi musicali si esibiranno a Valdesi, alla statua della Libertà a piazza Vittorio Veneto e nel Parco della Favorita. Al traguardo suonerà invece il gruppo folk Auser di Polizzi Generosa. Al via anche le pink ambassador della Fondazione Umberto Veronesi con lo scopo di promuovere la prevenzione e raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili.