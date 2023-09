Euro Cup di pallanuoto, il Telimar domina con il Duisburg e si riscatta

Il Telimar Palermo nella seconda giornata del turno preliminare di Len Euro cup di pallanuoto si riscatta dopo la sconfitta ai rigori di ieri (21 settembre) contro il Partizan. Nel girone F che si sta disputando a Duisburg, il club dell’Addaura in calottina nera domina contro i padroni di casa dell’Asc per 14-8. I tedeschi partono meglio, ma i ragazzi del Presidente Marcello Giliberti recuperano il doppio svantaggio alla fine del primo parziale, sfruttano il secondo tempo per portarsi sul +2 per poi dilagare con un break di 7 a 0 nella terza frazione. Quando il risultato è ormai in tasca, il gruppo siciliano allenta i ritmi, concedendo qualcosa negli ultimi otto minuti di gioco. Baldineti, però, sfrutta l’occasione per far fare esperienza preziosa ai suoi giocatori più giovani, che dimostrano di poter far bene sia in fase difensiva che in fase offensiva. Il Telimar sale, così, a quota 4 punti in classifica. Domani alle 12 si giocherà contro i francesi del Sète Natation.

Vittoriosa anche l'Ortigia Siracusa che ha battuto la Dinamo Bucarest per 13-10.

Nella foto rigore di Giorgetti del Telimar (foto Chuck_ypic)