Palermo, è morto Vincenzo Pampillonia: protagonista dell'ippica siciliana con 171 vittorie

Lutto nel mondo dell'ippica: è morto Vincenzo Pampillonia, proprietario e driver. Domani avrebbe compiuto 75 anni ed era un personaggio molto noto negli ambienti dell'ippodromo palermitano. Fino al 2016 è salito sulle vetturette trascinate dai cavalli.

Vincenzo Pampillonia, chi era

Nato il 5 agosto del 1948, insieme ai suoi fratelli Salvatore ed Antonello Pampillonia, ha dedicato quasi tutta la sua vita all'ippica e ai cavalli. Vanta 171 vittorie all'attivo, tra cui una alla guida nel 2013 di Mirus Caf. Tra i sulky che sono passati sotto la sua scuderia, molti sono stati i protagonisti di vittorie e battaglie sportive: Storm signal, Pallister, Dondo Rum, Emesca Bi, De Gama, Guyton, Mariola Cn, Ulmacee, Itaparica, Giurlino, Rio del Ronco. Tante vittorie sono state ottenute presso l'ippodromo della Favorita di Palermo.

Il cordoglio

Diffusa la notizia della morte, in tanti hanno voluto testimoniare la vicinanza attraverso i social. Tra i primi, Giuseppe Mangano, responsabile tecnico della società che gestisce l'ippodromo di viale del Fante: "Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa di Vincenzo Pampillonia, proprietario, gentleman (171 le vittorie all'attivo) che insieme ai suoi familiari ha sempre portato e manifestato l'amore per l'ippica. Ai fratelli Salvatore ed Antonello ed a tutti i familiari le più sentite condoglianze dagli addetti ai lavori e di tutti gli appassionati". Un omaggio al personaggio anche da Sicilia Corse News: "Stamattina Vincenzo Pampillonia, noto personaggio dell'ippica palermitana si è spento. Proprio domani avrebbe compiuto 75 anni. Proprietario e gentlemen driver fino al 2016 lo ricordiamo in sulky a diversi soggetti. Sono stai tantissimi quelli passati sotto i suoi colori, ma vogliamo ricordarne alcuni, tra i migliori: Emesca Bi, Giurlino, De Gama, Guyton (nella foto), Mariola Cn (nella foto), Ulmacee (nella foto), Rio del Ronco, Itaparica, Dondo Rum, Pallister. Ai fratelli Salvatore e Antonello e a tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze". "Grandissimo uomo lo zio Vincenzo, sono nato nella sua stalla con lui e il suo grandissimo papà", ha scritto Mattia Aiello. E Roberto Mantia ricorda: "l'inaspettata vittoria con Mascalzone e tu che andavi in pista senza giubba".