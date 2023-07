Il Palermo presenta la nuova maglia: una celebrazione del rosa

Il Palermo presenterà oggi la nuova maglia per la prossima stagione. Sarà mostrata al pubblico nella piazza principale di Mondello, a margine di un evento realizzato in collaborazione con Radio Italia. Ci sarà un collegamento con i calciatori che sono impegnati nel ritiro di Ronzone, in Trentino Alto Adige. Il nuovo Home kit Puma sarà indossato dalle squadre maschile, femminile e giovanile per la stagione calcistica 2023-2024. La nuova maglia è stata realizzata da Global Sports Brand, che torna dopo 10 anni ad essere Global Technical Partner del Club. A rendere noto l’evento è stato lo stesso club tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale.

“Il nuovo Home kit – si legge nel comunicato della società - celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce”. Immancabile poi il nero nelle maniche e nel colletto, così come la scritta #SiamoAquile nel retro del collo. La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell'umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea.