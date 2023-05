Impianti sportivi alle federazioni: a Palermo approvate le nuove tariffe

La giunta comunale di Palermo ha approvato ieri la delibera sulle nuove tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. «Con questa delibera - afferma il sindaco, Roberto Lagalla - l'amministrazione viene incontro alle esigenze dei singoli cittadini e delle società sportive. Le condizioni degli impianti, alcuni in particolare, sono deficitarie da tempo e con questo provvedimento esprimiamo la volontà di non aumentare le tariffe di ingresso alle strutture. Anzi, siamo riusciti a rivolgere l’attenzione verso alcune categorie, in particolare nei confronti dei disabili che potranno usufruire di ulteriori sconti».

«Il provvedimento - spiega l’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia -, partendo dall’esigenza di aumentare la percentuale dei cosiddetti servizi a domanda individuale, ha previsto nuove logiche per la gestione degli impianti, per alcuni dei quali verranno fatti degli avvisi, rivolti principalmente alle federazioni in un’ottica di gestione sociale che, migliorando i servizi ai cittadini, manterranno una veste pubblica». Gli impianti sono lo stadio Vito Schifani di atletica leggera, le palestre di Borgo Ulivia e dello Sperone, quella di atletica pesante di Borgo Nuovo, il polivalente di Bonagia, le piste di pattinaggio di via Mulè e del giardino inglese.

«Con la delibera - prosegue Figuccia - abbiamo inoltre apportato alcune agevolazioni per gli utenti palermitani, a cominciare dall’eliminazione dell’obbligo del pagamento anticipato di tre mesi da parte delle società».

Infine, dice l’assessore, «è stato aumentato al 50 per cento lo sconto per i disabili, è stato ridotto da 2,5 a 2 euro il biglietto d’ingresso per lo stadio Vito Schifani, impianto per il quale è stato istituito anche l’abbonamento mensile, che costa appena 14 euro, dedicato soprattutto agli utenti che lo utilizzano periodicamente e non tutto l’anno».

