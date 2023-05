Ortigia-Telimar, aretusei in vantaggio negli scontri diretti. Marotta: "Tifosi siano orgogliosi delle 2 squadre"

Sale l'attesa per il derby Ortigia Siracusa-Telimar Palermo che vale il terzo posto nella regular season di pallanuoto serie A1 e l'accesso ai preliminari della Champions. Entrambe le squadre stanno preparando la prima delle tre gare che si giocherà alla piscina Caldarella. I precedenti sono a favore dell'Ortigia che su 20 partite giocate contro i palermitani ne ha vinte 14. Sono 4 le vittorie del Telimar e 2 i pareggi. A Siracusa l'Ortigia ha collezionato 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Quest'anno, la squadra aretusea ha vinto la partita di andata, giocata a Palermo, 16-8 , mentre il ritorno (1 febbraio), disputata alla "Nesima" di Catania (la piscina Caldarella era chiusa) è finito in parità 8-8.

Una stagione, quella dell'Ortigia Siracusa, che è motivo d'orgoglio per la presidente Roberta Marotta. "Qualche anno fa abbiamo iniziato un progetto puntando sui giovani e adesso stiamo cominciando a raccogliere i frutti - dichiara a Gds.it -. Questa stagione è stata particolare, non abbiamo potuto avere a disposizione la piscina Caldarella come in passato e nonostante tutto ci siamo piazzati al terzo posto nella regular season e giunti in finale di Coppa Italia dopo aver battuto Brescia. Siamo stati costretti ad allenarci tra Catania e Noto, con grandi sacrifici, ma stiamo portando a termine una stagione molto positiva. Siamo riusciti a raggiungere risultati storici per la società e per tutta la Sicilia. A volte manca la consapevolezza di aver raggiunto certi livelli e quel pizzico di cattiveria per centrare i risultati ma siamo orgogliosi di quanto fatto finora".

L'Ortigia è un mix di pallanotisti esperti e giovani, una scelta della società che adesso comincia a vedere i frutti. "Da anni abbiamo investito sui giovani affiancandoli a gente più esperta e questa è stata la nostra arma vincente - continua la presidente -. Lavorare sui giovani è sempre stato il nostro obiettivo, abbiamo deciso di investire su di loro, di farli crescere e maturare. Quest'anno abbiamo anche siglato un accordo con l'Ekipe Orizzonte che riteniamo positivo e che speriamo porti sempre più frutti. Il mix tra gente esperta e giovani è fondamentale. A fine stagione, insieme al tecnico e a tutto lo staff, faremo le considerazioni finali e prenderemo le decisioni del caso ma, ribadisco, il nostro progetto di puntare sui giovani continuerà. Dobbiamo dare spazio, fargli fare esperienza e gratificare questi ragazzi che si sacrificano giornalmente in vasca, è giusto premiarli riponendo fiducia in loro". Il derby si avvicina e la presidente lancia un messaggio alla città di Siracusa: "Vorrei una grande partecipazione, vivere un derby è una bellissima emozione. Sia Siracusa che Palermo devono essere felici che due squadre siciliane siano riuscite a raggiungere questo obiettivo: qualsiasi sarà il risultato finale, entrambe saranno in Europa. Un traguardo importantissimo per tutta la Sicilia e un motivo di orgoglio per entrambe le tifoserie. Ai siracusani chiedo di essere presenti, caldi e numerosi ed incitare la squadra per premiare l'impegno dei ragazzi. Spero di non leggere polemiche riferite al passato. Che sia spettacolo sia in vasca che sugli spalti. Abbiamo sempre avuto un pubblico serio e rispettoso degli avversari, votato al fair play, lo sport è divertimento", conclude.

