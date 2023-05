Arrivano la StraPalermo e la Strapapà: viabilità rivoluzionata e divieti

Torna anche quest'anno l'appuntamento con la StraPalermo e la Strapapà e la viabilità sarà rivoluzionata. Domenica 14 maggio tanti i genitori che passeggeranno con i loro figli in centro città. Il Comune, in occasione della sesta edizione della manifestazione, ha pubblicato un'ordinanza con l'elenco delle strade chiuse e le disposizioni relative alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione.

StraPalermo, le strade chiuse

La StraPalermo si svolgerà su un circuito di 1.840 metri da percorrere cinque volte. Dalle 8 e fino a cessata esigenza, per le seguenti strade è previsto: via Libertà, chiusura carreggiata centrale del tratto compreso tra le piazze Francesco Crispi-Mordini sino a via Turati/piazza Castelnuovo e corsia laterale direzione piazza Crispi del tratto compreso tra via Manin e piazza Crispi con i mezzi che avranno l'obbligo di svolta a destra per via Manin; sempre in via Libertà sarà istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie laterali dalle ore 5 e fino a cessata esigenza; piazza Francesco Crispi: chiusura al transito veicolare di metà carreggiata, del tratto compreso piazza Crispi-via Libertà direzione Piazza Mordini consentendo l’attraversamento e chiusura dell'intera carreggiata del tratto compreso tra via Libertà e via Simone Corleo; piazza Mordini: i mezzi provenienti da via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di via Libertà; via Isidoro La Lumia: nel tratto compreso tra la via Emerico Amari e la via Turati, istituzione della zona rimozione coatta con chiusura al transito veicolare; via Turati: nel tratto compreso tra via La Lumia (esclusa) e via Libertà chiusura al transito veicolare della semi carreggiata lato teatro Politeama, i mezzi provenienti da piazza Sturzo potranno proseguire dritto direzione via Dante o svoltare a destra nella corsia laterale direzione piazza Crispi; via Dante: i mezzi provenienti da via Dante all’intersezione con piazza Castelnuovo avranno l’obbligo di svolta a sinistra per via XX Settembre.

Strapapà, le strade chiuse

La Strapapà è una passeggiata ludico motoria di circa 3 chilometri . Sono previsti l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle ore 6 fino a cessata esigenza e la chiusura ad auto e moto, al passaggio dei partecipanti alla manifestazione, dalle 10 fino a cessata esigenza del seguente percorso: piazza Castelnuovo (partenza), via Ruggero Settimo, via Cavour tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma, via Roma tratto compreso tra via Cavour (lato mare escluso) e piazza Sturzo, piazza Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via delle Croci, piazza Crispi, via Libertà e piazza Castelnuovo (arrivo). Prevista, inoltre, la chiusura alle auto in piazza Verdi, nel tratto compreso tra via Pignatelli Aragona (esclusa) e via Cavour. I mezzi provenienti dalla via Volturno saranno dirottati nella via Pignatelli Aragona.

Nell'ordinanza si precisa che "durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso".

