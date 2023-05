Palermo, sfida Telimar-Pro Recco: tornano gli spettatori nella piscina comunale

Riapre le porte al pubblico, anche se con agibilità ridotta, la piscina comunale di Palermo e lo fa in occasione della gara 2 di semifinale scudetto di pallanuoto maschile fra Telimar e Pro Recco, che si giocherà domani alle 16. È arrivata ieri, infatti, la firma per l’agibilità della tribuna con limitazioni che permetterà a 200 tifosi di essere presenti per la partita che vale l’accesso alla finale scudetto. La Pro Recco punta a chiudere il discorso qualificazione a Palermo dopo la vittoria di mercoledì sera a Punta Sant’Anna per 18-9. Il club dell’Addaura cerca di guadagnarsi almeno la possibilità di arrivare a gara 3 che, in caso, si disputerebbe a Recco il 9 maggio. Nel Telimar rientrerà dalla squalifica Max Irving, ma sarà assente Johnny Hooper per un lieve infortunio alla spalla subito in gara 1.

«Contro campioni come la Pro Recco - ha detto il capitano del Telimar, Francesco Paolo Lo Cascio - bisogna giocare con tutta la grinta che si ha in corpo. Mercoledì sera lo abbiamo fatto. Ci è mancato l’apporto di Irving, ma questo non ci ha disunito, anzi lavorando insieme abbiamo sopperito a questa assenza così importante. Quello che dobbiamo fare è stare più attenti in difesa, aiutando di più Jurisic tra i pali, come abbiamo fatto nell’ultimo quarto a Recco. È tristissimo - ha aggiunto - avere solamente 200 tifosi, prima della pandemia e delle diverse vicissitudini dell’impianto comunale eravamo abituati ad avere il supporto di oltre mille persone in tribuna. Ce li faremo bastare, per tirare fuori la grinta che ci contraddistingue e uscire a testa alta anche stavolta».

