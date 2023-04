F3, Gabriele Minì ancora protagonista: per il marinese miglior tempo assoluto nei test

Gabriele Minì ancora protagonista. Il 18enne marinese è stat autore del miglior tempo assoluto nei test della F3, che si sono svolti a Barcelona, a Montmelò. Il pilota del team Hitech ha girato in 1:26.319, abbassando il tempo del leader del mondiale Gabriel Bortoleto. Nel pomeriggio le vetture del team di Maurizio Salvadori e Giacomo Ricci hanno occupato le prime posizioni, ma i riferimenti non sono stati competitivi come nel primo turno, quello di Minì.

Il talentusissimo pilota marinese ha preceduto Taylor Barnard di 63 millesimi, alla guida della monoposto #27 del team Jenzer. Terza posizione per il protagonista dei test invernali e secondo in classifica generale, Grégoire Saucy, poi la migliore delle Prema guidata da Paul Aron.

La F3 tornerà in pista la prossima settimana, tra martedì e mercoledì, per l’ultima tornata di test collettivi del 2023. Da Barcellona ci si sposterà a Imola, che peraltro è anche sede del terzo round stagionale previsto per il weekend del 21 maggio.

