Pallanuoto, il Telimar Palermo acciuffa il Bologna a 12 secondi dalla sirena

Finisce in pareggio 11-11 alla piscina Olimpica di Palermo la partita fra il Telimar e la Deakker Bologna valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A1.

Dopo essere passati subito in vantaggio, i padroni di casa sono costretti a rincorrere gli ospiti per metà partita. Poi completano la rimonta dal -3 fino a portarsi sul momentaneo +2 prima di ritrovarsi nuovamente sotto nell’ultimo quarto a 36” dalla fine. Ci pensa Vitale a 12” dalla sirena a rimettere in equilibrio una partita che permette al al Club dell’Addaura di agganciare al quarto posto la Rari Nantes Savona, a quota 38 punti in classifica, e aumentare il vantaggio su Trieste, ferma a 34 punti.

«Risultato giusto, ma sono soddisfatto solo a metà - ha detto l’allenatore del Telimar Gu Baldineti - L’approccio sbagliato al match deriva dal fatto che non avevamo ancora smaltito le sconfitte di Coppa Italia. Noi con le squadre di metà classifica non avevamo ancora fatto un passo falso, come accaduto ad altre nostre dirette avversarie. A contare per i playoff scudetto saranno gli scontri diretti, ma per avere una chance dobbiamo tornare a giocare come sappiamo fare. Questa pausa ci servirà anche se dovremo fare a meno di Irving e Hooper, impegnati con la nazionale statunitense».

Il campionato di Serie A1, infatti, si fermerà per un turno. Il Telimar tornerà in vasca il 18 marzo in trasferta in casa del Quinto.

