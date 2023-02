Palermo, il golf torna a scuola con un progetto di avviamento

Bastoni e palline tornano a scuola e lo fanno con un progetto di avviamento al golf che il Golf Club Palermo ha avviato in collaborazione con la scuola media Marconi. I ragazzi dei due plessi dell’istituto, che si trovano tutti vicini al circolo, svolgeranno le ore di motoria, fino alla fine di questo anno scolastico, all’ombra del monte Pellegrino sul percorso a nove buche di Villa Airoldi. Un modo per svolgere un’attività all’aria aperta in una splendida cornice ed in piena sicurezza, che permetterà ai ragazzi di conoscere una disciplina nuova per moltissimi di loro.

L’avvio dell’iniziativa è stato il primo passo dopo la nomina, avvenuta domenica scorsa, del nuovo responsabile dell’attività giovanile del Golf Club Palermo, Calogero Ferrara che ha riscosso l’adesione entusiastica del presidente del sodalizio Luciano Basile.

“Siamo convinti – dicono Basile e Ferrara – dell’importanza di iniziative del genere che da sempre vedono il nostro circolo disponibile affinchè si possano avvicinare i ragazzi a questo splendido sport. Non possiamo che ringraziare la dirigente scolastica della scuola Marconi per aver dato immediatamente la sua disponibilità ed adesione al nostro progetto. Questa sarà soltanto la prima di una serie di iniziative volte ad aprire uno sport considerato a torto di nicchia ad un pubblico sempre più vasto”.

© Riproduzione riservata