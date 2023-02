Pallanuoto, il Telimar a Bogliasco per blindare il quarto posto

Il Telimar torna in acqua domani alle 15 alla piscina Vassallo in Liguria contro la Netafim Bogliasco 1951 nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 di pallanuoto. I palermitani puntano a consolidare il quarto posto in classifica dopo la vittoria di sabato scorso contro il Posillipo.

La squadra di Gu Baldineti punta all’intera posta in palio contro il fanalino di coda del campionato. «Non bisogna sottovalutare queste partite - ha sottolineato Baldineti - Bogliasco è un’ottima squadra, che specialmente in casa ha messo in difficoltà tutti. Dobbiamo stare veramente attenti. Vogliamo imporre il nostro gioco. Il nostro approccio deve essere convinto e determinato». Non sarà della partita Alex Giorgetti, che si è lussato l’indice della mano destra, mentre è recuperato Max Irving. «Trasferta insidiosissima - ha detto il presidente Marcello Giliberti - contro una squadra affamata di punti in chiave salvezza. Se affronteremo l’intero match con la giusta concentrazione, potremmo continuare la nostra striscia positiva mantenendo l’attuale quarto posto in classifica da soli».

