Verso Palermo-Foggia, Dall'Oglio recupera in extremis: Brunori prima punta

Contro il Foggia al "Barbera" per tornare alla vittoria. Il Palermo scende in campo oggi alle 17.30 nel match casalingo valido per l'ottava giornata del campionato di serie C, girone C. L'avversario di turno è il club pugliese guidato da una vecchia conoscenza del calcio palermitano, il tecnico boemo Zdenek Zeman. Emergenza infortuni in casa rosanero: sono cinque gli assenti nella formazione. In casa Foggia, invece, resta fuori solo Nicoletti, infortunatosi nella vittoriosa gara di domenica scorsa contro il Messina. Rientrano tra i disponibili Maselli, out dalla gara contro il Potenza, e Di Pasquale, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia del 15 settembre contro il Messina.

Dubbi in difesa per Filippi

Il tecnico dei rosanero, Giacomo Filippi, deve far fronte ad alcune caselle mancanti nel reparto difensivo: non saranno della partita Almici, Accardi e Buttaro. Quest'ultimo espulso nei minuti finali del positicipo di lunedì scorso al "Menti" di Castellammare di Stabia è costretto a saltare la sfida contro i "satanelli" e anche la gara contro la Turris. Pedine che si muovono quindi nello scacchiere di Filippi con linea di difesa che dovrebbe vedere in campo Perrotta (sul centro-sinistra) e Marconi (centrale) e uno tra Lancini o Peretti a contendersi una maglia.

A centrocampo recupero in extremis per Dall'Oglio

L'allenatore rosanero registra il recupero in extremis di Dall’Oglio che potrebbe partire dal primo minuto al fianco di capitan De Rose. Rientra da squalifica Odjer, pronto a subentrare nel corso del match. Gli esterni alti nello schieramento anti-Foggia saranno Doda e Giron (al posto di Valente, dolorante ad una caviglia).

Silipo out, dubbio Soleri-Luperini, Brunori prima punta

L'ex Roma Silipo è ancora alle prese con la febbre e non potrà scendere in campo. Al posto del numero 10 rosanero giocherà Floriano. Anche per l'attacco c'è da sciogliere il dubbio sull'utilizzo di Soleri che potrebbe tornare fra i titolari. In caso contrario Filippi opterebbe per l'impiego di Luperini sulla trequarti. Confermato senza indugi Brunori nel ruolo di prima punta a caccia di continuità in fase realizzativa.

I 19 convocati rosanero

Ecco i 19 convocati rosanero per la gara contro il Foggia: 1 Pelagotti, 3 Giron, 5 Marong, 7 Floriano, 9 Brunori, 11 Dall’Oglio, 12 Massolo, 15 Marconi, 16 Mannina, 17 Luperini, 19 Odjer, 20 De Rose, 23 Fella, 27 Soleri, 31 Corona, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Marconi, Perrotta; Doda, De Rose, Dall’Oglio, Giron; Soleri (Luperini), Floriano; Brunori.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Martino, Sciacca, Girasole, Garattoni; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

ARBITRO: Monaldi (Macerata)

