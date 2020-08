Palermo Calcio A5, al via il progetto femminile

Un anno da incorniciare per il Palermo Calcio A5, culminato con la promozione in serie C1 della formazione maschile. Ma la società rosanero non ha certo voglia di fermarsi e, con grande entusiasmo, punta a bissare il successo ottenuto dai ragazzi anche con la squadra femminile.

Nel dettaglio, responsabile del progetto femminile sarà Armando Trigona che, con entusiasmo e serietà, ha sposato l’idea sportiva rosanero e la sua progettualità. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato lo staff dirigenziale e tecnico che seguirà la squadra ed il primo grande colpo di mercato.

Queste le parole del Presidente del Palermo Calcio A5 Salvo Messeri: “Sono sempre stato molto legato al progetto femminile che ho seguito in prima persona nei primi anni con uno splendido gruppo di ragazze, lavoratrici, studentesse e mamme che la sera indossavano le scarpette e davano tutto per la nostra maglia. Insieme al prezioso contributo di Armando Trigona, con il quale abbiamo stilato un programma triennale, formeremo una squadra competitiva e chiederemo il ripescaggio in serie C1 così da arricchire l’esperienza sportiva proposta ai nostri associati. Riprendendo il concetto espresso dal nostro presidente onorario Dario Mirri, dico che il Palermo Calcio A5 non è mio ma è di tutti i palermitani e le palermitane che ne sposano i valori e, facendoli propri, ne vogliono far parte”.

Tutte le ragazze che vorranno far parte dell'A.S.D. Palermo Calcio A5 dovranno semplicemente inviare un messaggio alle pagine social ufficiali del club: Facebook, ASD Palermo Calcio A5.

