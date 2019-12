Palermo in attesa della Corri StraPapà, ecco tutte le novità

Solo alcuni mesi e Palermo accoglierà la V edizione della Corri StraPapà. Tante le novità preannunciate per quest'anno. È ufficiale, infatti, la partnership tra Acsi Sicilia Occidentale, BNL per Telethon e SSD Palermo che porterà una serie di sorprese per tutti i partecipanti alla Corri StraPapà.

L'edizione di quest'anno si tinge di rosanero. I colori del Palermo Calcio caratterizzeranno il kit dei partecipanti. Anche quest'anno si conferma il sostegno alla Fondazione Telethon per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare consolidando il connubio tra sport e solidarietà che lo scorso anno ha permesso di raccogliere 23,5 mila euro.

«Durante la scorsa edizione abbiamo assistito ad una vera festa della città con più di venticinquemila partecipanti che hanno sfilato per le vie del centro cittadino. Siamo già impegnati per la prossima edizione in programma il 22 marzo 2020 e siamo felici di annunciare che il Palermo Calcio sarà nostro partner ufficiale», commentano Salvo Di Bella e Domenico Totaro dell’Acsi Sicilia Occidentale. «Una collaborazione che nasce con l’obiettivo di rafforzare l’appartenenza alla nostra città accanto ai valori della solidarietà, dell’aggregazione e del wellness».

«Lo sport è aggregazione, squadra, correttezza e sacrificio per il raggiungimento di un risultato», afferma Massimo Pietroburgo, Direttore Regionale di BNL. «Credo che questi siano elementi comuni anche alla partnership della Banca con Telethon e, proprio attraverso lo sport, riusciamo a sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone alla causa della Fondazione» .

