Il Telimar di Palermo ingaggia Raffaele Maddaluno

Dopo l’ingaggio del nazionale montenegrino Dragan Draskovic, 31 anni, uno dei punti di forza della nazionale agli ordini di Vladimir Gojkovic, arriva alla corte di coach Quartuccio l’esperto giocatore Raffaele Maddaluno, anch’egli 31 anni, proveniente da una lunga militanza nella Lazio in Serie A1.

Il forte polivalente, nato a Roma e residente a Ladispoli, ha abbracciato con grande entusiasmo il progetto TeLiMar, siglando un accordo biennale che dà ulteriore forza ai programmi del Club dell’Addaura.

Da sempre nelle squadre di vertice romane, Maddaluno ha giocato da giovane tre stagioni nella Roma Pallanuoto fra A2 ed A1, poi nella stagione 2010/2011 in A1 a Latina insieme ai nuovi compagni di squadra palermitani Ciccio Lo Cascio e Fabrizio Di Patti, per poi passare alla Lazio, con la quale ha conquistato nella stagione 2011/2012 la promozione in Serie A1, categoria in cui ha poi militato con il club capitolino continuativamente siano alla scorsa stagione.

