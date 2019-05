Internazionali di Roma, Cecchinato al secondo turno: "Sogno di affrontare Federer"

Marco Cecchinato fatica ma riesce a raggiungere il secondo turno degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 dotato di un montepremi di 5.207.405 euro in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tennista palermitano, numero 19 del ranking e 16esima testa di serie, sul "Pietrangeli" ha superato in rimonta il Next Gen australiano Alex De Minaur, numero 26 Atp: 4-6 6-3 6-1. Il 20enne di Sydney aveva vinto l'unico precedente, al primo turno di Wimbledon lo scorso anno.

«A Madrid ero vicino a Roger di armadietto e mi ha detto che sono il giocatore preferito di suo figlio. Non pensavo mai di poterci parlare con Roger, figuriamoci. Fa un effetto speciale. Affrontarlo e batterlo a Roma? Il mio sogno è affrontarlo prima che lui smetta, è sempre stato questo il mio sogno e spero che possa avverarsi prima del suo ritiro», ha detto poi Cecchinato.

© Riproduzione riservata