Un festival di ex, giornata speciale per Gyasi

Tre da una parte, tre (ma uno è squalificato) dall’altra. È un festival degli ex Spezia-Palermo, sfida che già un anno fa ne vide protagonista uno in particolare (Aurelio) con la maglia dei bianconeri. Fra i liguri ci sarà ancora l’ex esterno sinistro che questa estate è stato riscattato dopo l’anno di prestito, così come ci saranno anche Mateju (non proprio indimenticato a Palermo) e Soleri. Quello che vivrà una giornata tormentata come al solito sarà proprio l’attaccante romano che a Palermo ha lasciato un pezzo di cuore dopo le 58 presenze e i nove gol con tanto di promozione in Serie B. Un attaccante di scorta che in rosanero s’è sempre distinto per la sua generosità e che i tifosi avrebbero voluto che non andasse mai via.
Se sarà speciale per Soleri, figurarsi per Gyasi che con lo Spezia ha giocato addirittura cinque stagioni collezionando 172 presenze e 23 gol. Per Gyasi anche la storica promozione in Serie A e gol altrettanto indimenticabili alla Juventus e al Milan. Oggi la prima da ex, di sicuro nella sua testa passeranno i flashback di quanto fatto al Picco, dove dovrebbe essere accolto come un «amico». Ex della partita è anche Ceccaroni che però non ci sarà per via del cartellino rosso rimediato nel finale con il Venezia. Ci sarà, invece, Augello: per lui due anni in Liguria con 45 presenze e un gol prima della cessione a titolo definitivo alla Sampdoria.
Proprio Augello è uno dei giocatori del Palermo che finora ha giocato di più, sono 461 i minuti in campo per l’esterno sinistro che si segnala soprattutto alla voce cross effettuati (29) e per numero di occasioni create (14, meglio di lui solo Calò del Frosinone con 18 e Cicconi della Carrarese con 16). Che Augello sia uno dei perni del gioco del Palermo lo dimostrano anche il numero di palloni giocati (335) e di passaggi effettuati (214, con il 79% portato a compimento). Nei suoi numeri c’è anche un assist, quello per Bani nella partita del Manuzzi con il Cesena. Meno minuti per Gyasi (404) ma anche lui è un giocatore quasi imprescindibile per Inzaghi che, fra l’altro, l’ha schierato in più ruoli. Gyasi ha giocato sia sulle due corsie esterne che da trequartista, rendendosi utile soprattutto in fase difensiva. Restando in tema di ex, prima assenza forzata per Ceccaroni e quindi frenata obbligatoria in termini di minuti giocati. Il centrale finora aveva iniziato e finito tutte le partite (tranne appunto pochi minuti con il Venezia a causa del cartellino rosso). Dunque, in questa speciale classifica si appresta a prendere il largo Bani che con Ceccaroni fin qui ha collezionato 540’.
