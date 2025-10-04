Un festival di ex, giornata speciale per Gyasi

Tre da una parte, tre (ma uno è squalificato) dall’altra. È un festival degli ex Spezia-Palermo, sfida che già un anno fa ne vide protagonista uno in particolare (Aurelio) con la maglia dei bianconeri. Fra i liguri ci sarà ancora l’ex esterno sinistro che questa estate è stato riscattato dopo l’anno di prestito, così come ci saranno anche Mateju (non proprio indimenticato a Palermo) e Soleri. Quello che vivrà una giornata tormentata come al solito sarà proprio l’attaccante romano che a Palermo ha lasciato un pezzo di cuore dopo le 58 presenze e i nove gol con tanto di promozione in Serie B. Un attaccante di scorta che in rosanero s’è sempre distinto per la sua generosità e che i tifosi avrebbero voluto che non andasse mai via.

Se sarà speciale per Soleri, figurarsi per Gyasi che con lo Spezia ha giocato addirittura cinque stagioni collezionando 172 presenze e 23 gol. Per Gyasi anche la storica promozione in Serie A e gol altrettanto indimenticabili alla Juventus e al Milan. Oggi la prima da ex, di sicuro nella sua testa passeranno i flashback di quanto fatto al Picco, dove dovrebbe essere accolto come un «amico». Ex della partita è anche Ceccaroni che però non ci sarà per via del cartellino rosso rimediato nel finale con il Venezia. Ci sarà, invece, Augello: per lui due anni in Liguria con 45 presenze e un gol prima della cessione a titolo definitivo alla Sampdoria.