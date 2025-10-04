Ultima salita, poi lo stop. Un blitz per finire in bellezza

L’ultima salita prima del secondo stop per dare spazio alle Nazionali. Il Palermo conclude il suo primo tour de force al Picco con lo Spezia. Doveva essere già una partita di altissima classifica, ma una delle due contendenti finora ha deluso. E per fortuna non è la squadra di Inzaghi che è attaccata al treno di vertice. A mancare finora è stato lo Spezia che oggi contro il Palermo proverà a centrare la sua prima vittoria del campionato. Solo tre punti per la formazione di D’Angelo, davvero sorprendente se si pensa che lo Spezia qualche mese fa ha perso la Serie A solo alla finale ply-off contro la Cremonese. Un avvio di stagione choc, che dà un altro significato alla partita di oggi pomeriggio.

Per il Palermo si tratta di una trappola a tutti gli effetti, perché i liguri faranno di tutto per smuovere la classifica e regalarsi la prima festa della stagione. Inzaghi tutto questo lo sa, normale che diffidi di questa partita che sarebbe stata insidiosa a prescindere. Il Palermo all’ultima del suo ciclo di ferro ci arriva da imbattuto ma con qualche punto interrogativo.