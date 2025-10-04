Il racconto del match su Rgs e a Tgs Studio Stadio si tifa

In tv, invece, l’appuntamento è a partire dalle 16.45 (mezzora prima del fischio d’inizio) con Tgs Studio Stadio. Con Cinzia Gizzi, oltre a Giovanni Di Marco e all’opinionista Umberto Calaiò, ci sarà Domenico Simonetti, il farmacista superfan del Palermo che nella sua farmacia di via Roma ospita non solo clienti ma anche tifosi rosanero che dibattono sulle sorti della squadra di Inzaghi. Nel corso dell’anteprima e nel post-partita, previsti i video dei tifosi Francesco Cucchiara, abbonato di curva Sud dal 1987, che segue abitualmente il Palermo con un gruppo di amici con i quali ha creato il Collettivo Cuticchiuni, e di Ella Monroy, palermitana che si è trasferita da tempo ad Albisola Superiore in Liguria, dove continua a sbandierare i colori rosanero. Durante la partita, invece, si collegheranno con gli studi di via Lincoln i giornalisti Alessandro Arena (che scrive sul Palermo per il Giornale di Sicilia) e da Roma Adolfo Fantaccini dell’agenzia Ansa. E ancora i tifosi Giovanni Scalici, Enrico Andò, Massimo Vullo, Giusi Piazza (quest’ultima del gruppo Rosanero girls). E poi Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo che ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Pasito Patras, oltre all’influencer Chiristian, che con il nick Zona Chris, analizzata e commenta attraverso social i campionati di Serie B e C.

Dopo due pareggi di fila, il Palermo andrà a caccia della vittoria al Picco di La Spezia, contro una delle poche squadre che non ha ancora vinto in campionato. E come sempre a raccontare minuto per minuto la sfida del Palermo sulle frequenze di Radiogiornale di Sicilia (soltanto in fm), sarà Giuseppe D’Agostino: radiocronaca in esclusiva su Rgs, la radio ufficiale del Palermo per la stagione 2025/26, a partire delle 17.10.

Durante la puntata, non mancheranno anche le incursioni di Sasà Salvaggio che seguirà la partita con tifosi e curiosi dalla piazza di Menfi. Il pregara sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dallo stadio Picco con l’ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento e quello dei tifosi che man mano riempiranno gli spalti. Alla postazione interattiva ci sarà Gabriele Messina che raccoglierà i messaggi dei tifosi che potranno interagire con gli ospiti, esprimere la propria opinione o porre una domanda, inviando un messaggio tramite Whatsapp al numero 3351356928.

Da lunedì a venerdì, su Rgs e Tgs, l’appuntamento è con Sveglia Sicilia-Alé Palermo, contenitore che mette al centro soprattutto i fans rosanero, in onda in radiovisione dalle 7.30 alle 8.30. Alla conduzione Davide Cammarata e Giulia Fazio, quest’ultima nota soprattutto tra i più giovani per la sua creatività a tinte rosanero. Giulia è una delle content creator per i social network del gruppo del Giornale di Sicilia. Anche sul nostro sito – gds.it – sarà possibile seguire il match attraverso la diretta testuale.

Lunedì, infine, nuova puntata con Tgs Studio Sport, l’approfondimento dedicato al Palermo e al calcio siciliano: come di consueto sigla alle 15 e poi replica alle 22.30. In compagnia di Giovanni Di Marco ci saranno Umberto Calaiò e Luigi Butera, caposervizio allo Sport del Giornale di Sicilia. In scaletta, gli highlights, le statistiche, le voci e i commenti relativi a Spezia-Palermo, i gol e l’analisi sulle siciliane di C (il programma prevede domani il derby tra Catania e Siracusa e la sfida tra Trapani e Giugliano); e il punto sulla Serie D con tutti i gol delle siciliane.