Il Picco, altro campo stregato: la festa manca da troppo

Forse è meglio on guardarli, perché i numeri con lo Spezia non sono granché. Soprattutto quando il Palermo va a fare visita ai liguri. Nel complesso sono 21 i precedenti fra i rosanero e gli avversari di oggi, di cui 20 in Serie B e uno in Coppa Italia. Il Palermo ha vinto 6 volte, i liguri 5, 10 i pareggi. Se la questione si restringe alle sole partite giocate al Picco allora i numeri cambiano radicalmente: in 10 «gite» il blitz al Palermo è riuscito solo una volta, 4 le vittorie dei padroni di casa, 5 i pareggi.

Manifesto di quanto sia dura sul campo dello Spezia è la sfida della passata stagione. Una gara indimenticabile che segnò definitivamente il cammino di Dionisi e della sua squadra, capace di portarsi avanti di due gol ma allo steso incapace di difendere il doppio vantaggio nei minuti di recupero. Partita aperta dopo pochi secondi da una perla di Ranocchia e, si pensava chiusa, da Brunori a 18’ dalla fine. Invece nell’extra-time il patatrac: prima il gol di testa di Pio Esposito, poi quasi sul gong il tap-in ravvicinato dell’ex Aurelio per un 2-2 pieno di fiele.