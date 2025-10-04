Il Picco, altro campo stregato: la festa manca da troppo

Forse è meglio on guardarli, perché i numeri con lo Spezia non sono granché. Soprattutto quando il Palermo va a fare visita ai liguri. Nel complesso sono 21 i precedenti fra i rosanero e gli avversari di oggi, di cui 20 in Serie B e uno in Coppa Italia. Il Palermo ha vinto 6 volte, i liguri 5, 10 i pareggi. Se la questione si restringe alle sole partite giocate al Picco allora i numeri cambiano radicalmente: in 10 «gite» il blitz al Palermo è riuscito solo una volta, 4 le vittorie dei padroni di casa, 5 i pareggi.
Manifesto di quanto sia dura sul campo dello Spezia è la sfida della passata stagione. Una gara indimenticabile che segnò definitivamente il cammino di Dionisi e della sua squadra, capace di portarsi avanti di due gol ma allo steso incapace di difendere il doppio vantaggio nei minuti di recupero. Partita aperta dopo pochi secondi da una perla di Ranocchia e, si pensava chiusa, da Brunori a 18’ dalla fine. Invece nell’extra-time il patatrac: prima il gol di testa di Pio Esposito, poi quasi sul gong il tap-in ravvicinato dell’ex Aurelio per un 2-2 pieno di fiele.
A questo Palermo il compito di scrivere un’altra storia e soprattutto di ritrovare una vittoria che manca addirittura da 93 anni: era il 21 febbraio del 1932 quando i rosanero passarono a La Spezia con un 2-1 firmato da Banchero e Ruffino. Siccome a fine anno il Palermo riuscì ad ottenere la prima promozione in Serie A, ecco che un nuovo successo potrebbe essere di buon auspicio. Negli anni Trenta, la partita si giocò quattro volte in Liguria: la prima volta nella stagione 1930/31 (1-1), la seconda nel 1935/36, quando i rosanero riuscirono a strappare un altro 1-1 (Calzolai e Di Falco per il Palermo). Negli anni successivi arrivarono invece due sconfitte di fila (1-0 nel 1937-38, 3-0 nel 1938-39). Dopo una lunghissima assenza, la partita tornò nel nuovo millennio. E neanche il Palermo della promozione del 2013/14 riuscì a uscire indenne dal Picco: 1-0 per i bianconeri con l’autorete di Munoz. Nella stagione 2017/2018 finì 0-0, mentre in quella successiva terminò 1-1 (Falletti e Capradossi). Penultimo incrocio nel campionato 2023/24 e ancora un successo dello Spezia grazie al gol di Di Serio.
