I precedenti col Venezia: ultime tre da incubo, ora va invertito il trend

Una sfida lunga quasi un secolo. Se si guardano i numeri della partite giocate in Serie B che è anche il palcoscenico di stasera, la sfida racconta di 50 faccia a faccia totali: 17 vittorie del Palermo, 15 pareggi e 18 feste del Venezia. In casa, invece, il Palermo ha ospitato 25 volte i lagunari, battendoli in 11 occasioni e pareggiando in 8, 6 i colpacci degli ospiti.

La tradizione in casa, dunque, è favorevole per i rosanero ma le ultime visite del Venezia al Barbera sono state una iattura. I lagunari, infatti, hanno banchettato tre volte di fila: la prima nella stagione 2022/23 con il gol di Pohjanpalo, le altre due nel campionato successivo. Dopo il 3-0 nella regular season (doppietta ancora di Pohjanpalo e gol di Gytkjaer), arrivò anche l’1-0 nella semifinale di andata dei play-off firmato da Pierini. Per fortuna nessuno dei giocatori che ha segnato in queste ultime tre partite ci sarà. Anzi, Pohjanpalo stavolta sarà dall’altra parte e questo fa ben sperare per tornare a ribadire la vecchia legge.