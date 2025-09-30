A Tgs Studio Stadio si tifa a (poca) distanza

In tv, invece, l’appuntamento per stasera è a partire dalle 20 con Tgs Studio Stadio Live, in diretta dal ristorante pizzeria Rossopomodoro di Mondello. In studio con Cinzia Gizzi, padrona di casa della rubrica di Tgs, oltre all’opinionista Umberto Calaiò, ci saranno Roberto Indovina, notaio palermitano, tifoso del Palermo e dell’Inter, nonché capitano della squadra di calcio Palermo Forense che disputa da 10 anni tornei di calcio internazionali rappresentando i giuristi del capoluogo e che attualmente è campione d’Europa e del Mondo in carica. In tv anche Giorgio Locanto, presidente della Rossopomodoro Volley, la principale realtà cittadina di pallavolo maschile, e Bruno Chimirri, cavaliere di lunga esperienza dell’arma dei carabinieri, protagonista agli Internazionali di Sicilia presso il campo ostacoli della Favorita che avrà il suo momento clou domenica pomeriggio, quando si gareggerà per la Coppa degli Assi.

Un altro scontro al vertice per il Palermo: dopo il Cesena, la sfida col Venezia, stavolta al Barbera. L’obiettivo è tornare a vincere e rimanere nella parte altissima della classifica. E anche in questo turno infrasettimanale, a raccontare minuto per minuto la gara del Palermo di Pippo Inzaghi sulle frequenze di Radiogiornale di Sicilia (soltanto in fm), sarà Giuseppe D’Agostino: radiocronaca in esclusiva su Rgs, la radio ufficiale del Palermo per la stagione 2025/26, a partire delle 20.25.

Nel corso dell’anteprima, previsti i video di Giovanni Scalici, abbonato della curva Nord protagonista su Rta con Venerdì rosanero, di Massimo Vullo e Enrico Andó, dell’avvocato Antonio Lo Bue, di Pietro Adragna, Nicola Andó e Francesco Cucchiara che poi interverranno anche nel post partita. In collegamento dalla Liguria, Ella Monroy, tifosa palermitana che vive a Genova, e dal Trentino Manfredi Salomone. Durante la puntata, anche le incursioni di Sasà Salvaggio che seguirà la partita con i tifosi che si raduneranno al bar Albertini di piazza Duomo a Terrasini. Giovanni Di Marco, invece, sarà in diretta dal Barbera per raccontare l’atmosfera del pre, l’evolversi del match durante l'incontro e poi per raccogliere le interviste a caldo dalla mix-zone. Il pregara sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dallo stadio di viale del Fante con l’ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento e quello dei tifosi che man mano riempiranno gli spalti del Barbera. Alla postazione interattiva ci sarà Sara Spataro: a lei il compito di raccogliere i messaggi dei tifosi che potranno interagire con gli ospiti, esprimere la propria opinione o porre una domanda, inviando un messaggio tramite Whatsapp al numero 3351356928.

Anche domani (e fino a venerdì), su Rgs e Tgs, c’è la compagnia mattutina di Sveglia Sicilia-Alé Palermo, contenitore dedicato ai fans rosanero, in onda in radiovisione dalle 7.30 alle 8.30. Alla conduzione, con Davide Cammarata, Giulia Fazio, volto noto soprattutto tra i più giovani per la sua creatività a tinte rosanero. Giulia è una delle content creator per i social network del gruppo del Giornale di Sicilia. Anche sul nostro sito – gds.it – sarà possibile seguire il match attraverso la diretta testuale.

Domani, infine, puntata infrasettimanale anche per Tgs Studio Sport, l’approfondimento dedicato al Palermo e al calcio siciliano che stavolta si occuperà interamente di questo turno infrasettimanale della Serie B e della sfida dei rosa con il Venezia: come di consueto sigla alle 15 e poi replica alle 22.30. In compagnia di Giovanni Di Marco ci saranno Umberto Calaiò e Fabrizio Vitale, giornalista della redazione del Giornale di Sicilia. In collegamento da Roma, interverrà il responsabile della pagina dedicata alla Serie B del Corriere dello Sport, Tullio Calzone. In scaletta, gli highlights, le statistiche, le voci e i commenti relativi a Palermo-Venezia e le ultime in casa rosanero in vista della sfida di sabato con lo Spezia.