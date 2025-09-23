Seconda volta in Coppa, nel 2008 andò male

Ritorno in Friuli dopo oltre otto anni. Tanti ne sono passati dall’ultima volta in cui il Palermo ha giocato sul campo dell’Udinese. Era ancora Serie A nel 2016-17 (l’ultima) e per i rosanero arrivò una scoppola: dopo il gol dell’illusione di Sallai, arrivò una pioggia di reti dei bianconeri che ne segnarono quattro con Thereau, Zapata, De Paul e Jankto. Sulla panchina dell’Udinese c’era Del Neri, su quella del Palermo Diego Lopez che fu il penultimo di un rosario di tecnici (Ballardini, De Zerbi, Corini e Bortoluzzi insieme all’uruguayano) che come conseguenza ebbe l’inevitabile retrocessione in B.

Quello del 2017 è l’ultimo incrocio di una sfida che in totale è andata in scena 57 volte. Il bilancio è in perfetta parità: 21 vittorie del Palermo, altrettante dell’Udinese e 15 pareggi. Per quanto riguarda le gare giocate in Friuli i numeri parlano di 29 sfide con 7 vittorie del Palermo, 13 dei bianconeri e 9 pareggi. Ultimo successo rosanero nel campionato 2015-16 con un gol di Rigoni su assist di Vazquez. Nella storia della sfida c’è anche una doppia partita giocata in Coppa Italia, che è lo stesso terreno in cui le due squadre si fronteggeranno oggi pomeriggio. Il 19 dicembre del 2007 il Palermo entrò in gioco negli ottavi della manifestazione proprio contro l’Udinese. Partita di andata in casa dei friulani, stadio quasi vuoto e temperatura polare. Il Palermo di Guidolin cercò a lungo si sfondare, ma la squadra di casa - allora allenata dal marsalese Marino - riuscì a tenere botta. Unico vero sussulto una traversa di Jankovic nel primo tempo. Risultato tutto sommato favorevole in vista della gara di ritorno, in cui sarebbe servito un gol in più per accedere ai quarti di finale. La partita si giocò all’anno nuovo, esattamente il 16 gennaio del 2008. Il Palermo attaccò a lungo alla ricerca del gol qualificazione, ma l’Udinese anche quella volta fu insuperabile. Quando il pareggio e i supplementari sembravano ormai certi, ecco la sorpresa: errore di Agliardi e gol al 90’ di Floro Flores. Udinese ai quarti contro il Catania, Palermo eliminato. Più di 17 anni dopo arriva la possibilità della rivincita. A Inzaghi e la sua squadra il compito di aggiornare il bilancio a favore del Palermo.