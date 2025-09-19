Quante feste con il Bari, in casa va di lusso

Una sfida lunga 95 anni. Tanti ne sono passati da quando Palermo e Bari si sono affrontate per la prima volta ed anche allora era Serie B. Il conto aggiornato parla di 75 i precedenti e il bilancio è in perfetta parità, con 26 vittorie a testa e 23 pareggi. Nelle partite giocate a Palermo, il bilancio è nettamente a favore dei rosanero che nei 37 incroci in casa hanno vinto 20 volte e pareggiato in 15. Soltanto due i successi dei pugliesi. I pugliesi non passano al Barbera da oltre 28 anni: era il 18 maggio 1997 e alla quartultima giornata del campionato di Serie B, il Bari vinse 2-1 grazie alle reti di Olivares e Ventola. Di Saurini il gol del Palermo.

Pillole di una sfida che in B nel recente passato aveva sorriso spesso al Palermo, come nella stagione scorsa all’andata con il gol decisivo di Le Douaron. Fra i cadetti i confronti sono 48 con leggera prevalenza dei rosanero che hanno vinto 17 volte contro le 15 del Bari; 16 i pareggi. Ventiquattro, invece, le partite giocate in viale del Fante con 13 vittorie del Palermo, 10 pareggi e un solo successo dei pugliesi.