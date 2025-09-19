Palermo, l’effetto Barbera per restare al primo posto

Un bis per restare in vetta e per dare un altro messaggio al campionato. Dopo la vittoria con il Südtirol di domenica scorsa al Druso, il Palermo ci riprova al Barbera contro il Bari, squadra che ha iniziato il campionato con recite balbettanti ma che di sicuro non va sottovalutata. I tre punti presi a Bolzano hanno ingrossato la classifica e consegnato il primo posto in condominio con Modena, Frosinone e Cesena, ma adesso il Palermo è obbligatorio dare continuità a quel risultato per aumentare l’autostima e per ribadire il ruolo di grande favorito di questa Serie B che si annuncia combattuta ed anche equilibrata.

Per i rosanero sarà la terza partita al Barbera ed è chiaro che in casa va fatta la differenza. Dunque, bisogna fare di più rispetto all’ultima gara con il Frosinone, quando arrivò solo un pareggio. Il compito non sarà semplice, ma il Palermo ripartirà dalla vittoria del Druso che è arrivata alla fine di una partita concreta, giocata anche con la giusta mentalità. Ecco, dove il Palermo sta facendo la differenza in questo momento è proprio a livello di testa. La squadra è immagine e somiglianza di Inzaghi che in questi mesi è riuscito a entrare nelle teste di tutti i rosanero. Tutti utili e nessuno indispensabile, anche se finora qualcuno è stato utilizzato più degli altri. Un approccio che ha prodotto risultati e che può rivelarsi fondamentale nell’accidentato percorso che aspetta il Palermo. Quella con il Bari, infatti, è la seconda partita di un tour de force che si chiuderà prima della seconda sosta di campionato e che martedì prossimo prevede anche la «gita» ad Udine per i sedicesimi di Coppa Italia.