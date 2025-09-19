Inzaghi imbattuto con Caserta

Non è una sfida ricorrente ma non è nemmeno la prima volta. Quello di questa sera sarà il settimo incrocio fra Pippo Inzaghi e Fabio Caserta. Superpippo è imbattuto con il collega che siede sulla panchina del Bari, ma negli ultimi tre confronti ha fatto un po’ di fatica. Due le vittorie di Inzaghi contro Caserta, quattro i pareggi. Il primo confronto risale alla stagione 2019-20 in Serie B con Inzaghi sulla panchina del Benevento e Caserta su quella della Juve Stabia: all’andata pareggio (1-1) a Castellammare di Stabia, nella partita di ritorno vittoria (1-0) del Benevento.
Il secondo incrocio, sempre in B, nel campionato 2021-22 e curiosamente sulla panchina del Benevento stavolta c’era Caserta. Inzaghi invece guidava il Brescia. Nella partita di andata colpaccio delle «rondinelle» con il risultato di 1-0, in quella di ritorno in Lombardia una «x» (2-2). Pareggio che è stato il leit motiv della partita dello scorso campionato quando il Pisa di Inzaghi e il Catanzaro di Caserta impattarono due volte senza che le due squadre riuscissero a bucare la porta avversaria. Due 0-0 che fanno capire quanto sia rognoso Caserta per Inzaghi: il tecnico del Bari non ha mai vinto contro Superipppo, ma è riuscito ad imbrigliarlo negli ultime tre confronti diretti.
Anche il Bari per Inzaghi è un avversario non proprio tenero: nelle sei volte in cui ha affrontato i pugliesi, l’attuale tecnico del Palermo ha vinto tre volte ma anche perso in due occasioni; uno il pareggio. La prima di Suprpippo contro il Bari risale al campionato 2017-18 di Serie B, quando con il suo Venezia riuscì a battere i pugliesi sia all’andata al San Nicola (0-2) che al Penzo (3-1). Le altre due partite contro il Bari arrivarono nel campionato 2022-23 e per Inzaghi il bilancio fu negativo. La sua Reggina, infatti, all’andata pareggio (0-0) al Granillo, al ritorno invece fu sconfitta (1-0) al San Nicola. Una vittoria e un pareggio l’anno scorso: il Pisa vinse la partita di andata (2-0), al ritorno sconfitta di misura (1-0) in casa dei pugliesi. Stasera, dunque, per Inzaghi c’è la possibilità di vendicare quel ko.
Sono tre, invece, i precedenti fra il tecnico dei pugliesi e quella che è stata sua squadra nel 2007-08 in Serie A. La prima volta nel campionato 2023-24 quando il Cosenza di Caserta violò il Barbera con un gol di Canotto in pieno recupero. Le altre due sfide nella stagione passata con un altro blitz di Caserta con il Catanzaro (1-2 con gol di Biasci, Nikolaou e Pompetti) e il ko al ritorno quando il Palermo passò 3-1 al Ceravolo.
