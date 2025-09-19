Inzaghi imbattuto con Caserta

Non è una sfida ricorrente ma non è nemmeno la prima volta. Quello di questa sera sarà il settimo incrocio fra Pippo Inzaghi e Fabio Caserta. Superpippo è imbattuto con il collega che siede sulla panchina del Bari, ma negli ultimi tre confronti ha fatto un po’ di fatica. Due le vittorie di Inzaghi contro Caserta, quattro i pareggi. Il primo confronto risale alla stagione 2019-20 in Serie B con Inzaghi sulla panchina del Benevento e Caserta su quella della Juve Stabia: all’andata pareggio (1-1) a Castellammare di Stabia, nella partita di ritorno vittoria (1-0) del Benevento.

Il secondo incrocio, sempre in B, nel campionato 2021-22 e curiosamente sulla panchina del Benevento stavolta c’era Caserta. Inzaghi invece guidava il Brescia. Nella partita di andata colpaccio delle «rondinelle» con il risultato di 1-0, in quella di ritorno in Lombardia una «x» (2-2). Pareggio che è stato il leit motiv della partita dello scorso campionato quando il Pisa di Inzaghi e il Catanzaro di Caserta impattarono due volte senza che le due squadre riuscissero a bucare la porta avversaria. Due 0-0 che fanno capire quanto sia rognoso Caserta per Inzaghi: il tecnico del Bari non ha mai vinto contro Superipppo, ma è riuscito ad imbrigliarlo negli ultime tre confronti diretti.