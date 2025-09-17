Negli Anni ‘70 a Godrano: «Ero il prete più altolocato»

Dal '70 al '78 padre Pino Puglisi fu parroco a Godrano, un paesino di montagna in provincia di Palermo, scosso da una faida che aveva causato diversi omicidi e con le famiglie divise da profondi rancori. In questo clima gelido, e non solo per l'altitudine, il sacerdote ebbe una profonda crisi di scoraggiamento. Ma con l'aiuto di alcuni amici e del movimento Presenza del Vangelo riuscì a ripartire fino a pacificare le coscienze e a trasformare l'intero paese. Alcuni fili rossi della sua attività pastorale si ritroveranno a Brancaccio: dall'attenzione per i bambini alla "purificazione" delle processioni popolari dalle offerte in denaro e dal devozionismo. Oltre che l’autoironia: agli amici che lo andavano a trovare diceva di essere diventato “il prete più altolocato della diocesi” visto che si trovava in montagna...

Da subito don Pino percepisce la situazione difficile di quel paesino, solo 1000 abitanti, tanto difficile da avere qualche momento di sconforto fino a pronunciare parole dure come «la mia vocazione è in crisi, forse non so più fare il prete». Quali erano le sue preoccupazioni? Arrivare in un paese e non riuscire a coinvolgere la gente, portarla in chiesa.

Con l’aiuto di alcuni volontari e amici, don Puglisi decide di cominciare dai bambini, e proprio questi ultimi sarebbero riusciti a dare la spinta utile a far uscire il paese dalla sfiducia e dall’odio che lo attanagliava. Ai ragazzi cominciò a parlare dello sguardo di Gesù che arriva al cuore degli uomini. In tante occasioni il sacerdote parlava del perdono e della tenerezza di Dio. Per esempio nelle giornate di ritiro in preparazione alla prima comunione, nell’affascinante località del Gorgo del Drago, richiamava la figura di Dio come Padre misericordioso che comprende tutte le mancanze e le debolezze degli uomini.