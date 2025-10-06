Il palermitano Davide Merlino tra gli chef della cena solidale per la fibrosi cistica

L'evento di lunedì, 6 ottobre, che unisce solidarietà, spettacolo e alta gastronomia, si svolgerà nella suggestiva cornice di Radicepura (Giarre), con protagonisti chef, sommelier, aziende del food e dello spettacolo.

Confermato nel 2025 ambasciatore del gusto e delegato nazionale per lo street food da Doc Italy, Davide Merlino, ha dedicato la sua carriera alla promozione della cucina dell’isola, organizzando manifestazioni di rilevanza come il Sicily Food Festival, il Beer Street Festival e il Taormina Wine Expo.

Il pizzaiolo e chef specialista del senza glutine Davide Merlino, fondatore del ristorante ÈSSENZA – Pizza & Bistrot, a Campofelice di Roccella, sarà tra gli ospiti d’onore della ottava edizione del “Doniamoci Fundraising Dinner 2025”, evento benefico finalizzato a sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. da anni ambasciatore delle tradizioni enogastronomiche locali.

La partecipazione di Merlino al “Doniamoci” non è solo un contributo gastronomico: è un segno concreto di impegno sociale e sensibilizzazione verso le intolleranze alimentari.

«Per me essere presente a un momento come Doniamoci – ha commentato Davide Merlino - significa molto più che portare il mio sapere culinario: è una testimonianza che il gusto e la solidarietà possono convivere. Voglio far capire che mangiare bene, senza glutine, non è un limite ma una scelta che merita valore. In un’occasione di fundraising come questa, il mio obiettivo è unire sapore e consapevolezza, contribuendo a dare visibilità alla ricerca e facendo sentire ogni ospite accolto, sicuro e soddisfatto».

La cena benefica accoglierà piatti selezionati da chef di rilievo nazionale, accompagnati da musica, intrattenimento e momenti di spettacolo, con la presenza del grande cantautore, Michele Zarrillo. Il ricavato sarà destinato a progetti della Fondazione Fibrosi Cistica e delle Case LIFC, strutture che sostengono pazienti e famiglie nei periodi più delicati.