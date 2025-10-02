Un anno senza Giuseppe Palmeri, conferenza in ricordo del giurista e scrittore palermitano

A un anno dalla scomparsa dell’avvocato Giuseppe Palmeri, si ricordare la sua figura e l’eredità culturale. Un’iniziativa commemorativa è stata organizzata sabato 4 ottobre, alle 18, nella sala conferenze del Museo Mandralisca, per celebrare il contributo che Palmeri ha offerto alla vita giuridica, istituzionale e culturale della Sicilia.

A introdurre e moderare l'incontro il presidente della Fondazione Mandralisca, Vincenzo Garbo. Tra i relatori Nicola Grimaldi, presidente dell'Aiqre (l'Associazione impiegati in quiescenza della Regione Siciliana), Lino Buscemi, avvocato, giornalista e scrittore, Alfonso Lo Cascio, giornalista, scrittore e presidente regionale BCSicilia e Silvio Maranghini, medico nefrologo e presidente dell'associazione dei pediatri di Cefalù e delle Madonie.

Nato a Palermo e scomparso lo scorso anno all’età di 85 anni, Palmeri è stato dirigente dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, direttore responsabile della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, oltre che capo di gabinetto dell’assessorato regionale ai Beni culturali e commissario straordinario del Comune di Alcamo.