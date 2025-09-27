Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Palermo: Silvia Martinico nuovo presidente

Silvia Martinico è la nuova presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo per il quadriennio 2025-2029. Alla vicepresidenza è stato eletto Paolo Lo Bue, mentre Salvatore Fiore e Daniele Monti ricopriranno rispettivamente i ruoli di segretario e tesoriere.

«Accolgo questo incarico – dichiara Silvia Martinico – con la consapevolezza che l’Ordine rappresenta la casa comune della nostra comunità professionale. Lavoreremo, insieme, affinchè si superi la logica del personalismo e si affermi invece il valore del lavoro di squadra. Non si tratta solo di modificare le modalità operative, ma di adottare un modello fondato sull’unione: è la coesione a fare la forza. L’Ordine deve essere sempre più uno strumento al servizio degli iscritti, capace di ascoltarli e valorizzarli, e anche della cittadinanza, garantendo la qualità e l'affidabilità dei servizi professionali, la tutela l'interesse pubblico nel settore agroforestale, assicurando il rispetto di elevati standard etici e di competenza da parte degli iscritti».