De Lucia alla Festa dell’Unità di Palermo: "La mafia non uccide perché ha imparato a picchiare"

“La mafia non uccide ma ha imparato a picchiare. I bastoni, da parte degli investigatori, sono intercettabili più difficilmente rispetto alle pistole e si ottengono gli stessi risultati e i boss lo hanno capito”. Lo ha detto Maurizio De Lucia, capo della Procura di Palermo, nel corso della giornata di apertura della Festa dell’Unità di Palermo, a Villa Filippina, nel corso del panel dal titolo: “La lotta alla mafia come priorità!”.

“La richiesta di pizzo - ha aggiunto De Lucia - non è finita, anche se è vero che cosa nostra non si manifesta più con la sua storica violenza. Le estorsioni continuiamo a registrarle ma i metodi non sono gli stessi di quelli degli anni ’80 e ’90. Prima si uccideva, adesso si picchia. Si parla di pestaggi sistemici - ha sottolineato il procuratore capo di Palermo -: il nuovo modo di governare è quello di gestire le crisi senza ricorrere all’uso delle armi. Se picchio qualcuno, pensa la mafia, è più difficile capire che il reato sia legato a cosa nostra. La mafia sa di aver commesso errori affidandosi ai corleonesi, adesso per ricostituire il proprio esercito è in cerca di nuove risorse. La strada migliore è il traffico di droga, da qui i rapporti con le mafie sudamericane”.