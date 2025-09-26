Expo del vinile ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo

Tutto pronto a Palermo per la quinta edizione di Expo del Vinile, la manifestazione dedicata a vinili, CD e cultura musicale, organizzata dall'associazione Artigianando, che negli anni si è affermata come appuntamento di riferimento per appassionati e collezionisti. L’appuntamento, quest'anno, è fissato dal 3 al 5 ottobre negli spazi del NOZ ai Cantieri Culturali alla Zisa.

L’iniziativa, dunque, si articolerà in tre giornate: venerdì 3 ottobre con apertura dalle 16 alle 22, e sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle 10 alle 21. L’evento non è soltanto una mostra-mercato, ma un vero e proprio momento di scambio e condivisione dedicato agli appassionati, una manifestazione capace di riunire espositori, collezionisti e curiosi intorno a un comune denominatore: l’amore per la musica.

Nel corso degli anni Expo del Vinile ha costruito un’identità culturale ben definita, diventando punto di riferimento per chi cerca non solo dischi rari, ristampe o titoli da collezione, ma anche l’esperienza di una comunità che condivide passioni e scoperte. In questo contesto, lo Spazio NOZ si propone come una 'casa' per gli amanti dei dischi in tutte le loro forme, un luogo dove si possono acquistare, scambiare e in cui è ovviamente ascoltare la musica.